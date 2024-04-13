زلزال بقوة 5.2 يضرب جنوب الصين

أعلن مركز رصد الزلازل الصيني، اليوم السبت، عن وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه "تم تسجيل الزلزال في الساعة 13:44 بالتوقيت المحلي بمنطقة نغاري".



وأضاف أن "مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".

