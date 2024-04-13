دولة أوروبية تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت"

أفادت قناة n-tv الألمانية، اليوم السبت، بأن برلين قررت تزويد كييف بنوع آخر من صواريخ "باتريوت".

ونقلت عن وزارة الدفاع الألمانية قولها: "ستزود ألمانيا أوكرانيا بنظام دفاع جوي آخر من طراز "باتريوت".

وأضافت الوزارة أن القرار حول التعزيز الإضافي لنظام الدفاع الجوي الأوكراني تم اتخاذه "بسبب زيادة عدد الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق إن احتياطيات "باتريوت" الألمانية قد استنفدت، متوعدة بشراء أنظمة دفاع جوي لكييف من دول ثالثة.

وفي السابق، كانت ألمانيا قد زودت أوكرانيا بنظامين من طراز "باتريوت".