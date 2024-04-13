"بمب العيد" يتسبب بعشرات الإصابات في مصر

أصيب أكثر من 50 شخصا في مصر معظمهم من الأطفال جراء "بمب العيد" والألعاب النارية والمفرقعات خلال أيام عيد الفطر.

وقال حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية بأن استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد استقبل أكثر من 50 مصابا في العين معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وبمب وصواريخ العيد، وذلك على مدار ثلاثة أيام العيد.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة التعامل مع الحالات وتقديم أعلى رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريري والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتى يتم تماثلها للشفاء.