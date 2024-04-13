بايدن يقطع عطلته للتشاور بشأن أحداث الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس جو بايدن يعود لواشنطن مختصرا عطلته الأسبوعية للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن أحداث الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن يعود لواشنطن اليوم للتشاور مع فريق الأمن القومي. واتخذت دول وشركات طيران عدة إجراءات احترازية، وسط ترقب إسرائيلي لهجوم من جانب إيران في المنطقة. وتتزايد التحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.