مسؤول أمريكي يكشف: إيران قد تهاجم إسرائيل فجر الأحد

وقال المسؤول بحسب "الجزيرة نت"، "يعترينا قلق عميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل".

وأضاف "هناك احتمال كبير أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد"، موضحاً أن "إيران قد تشن هجومها من أراضيها على أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل، وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل"، مؤكداً أن "قدراتنا العسكرية الإضافية باتت في مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم من إيران ووكلائها".

وتتزايد التحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.