إيران تبدأ هجوماً بطائرات مسيرة ضد "إسرائيل"

بدأت إيران، مساء السبت، هجوماً ضد "إسرائيل" بعشرات الطائرات المسيرة.







وقالت "كان": "بحسب التقارير، "بدأت إيران اليوم (السبت) هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، وتستغرق الطائرات بدون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل".



وبحسب تقارير قنوات تليغرام المقربة من الحرس الثوري، فقد تم إطلاق نحو 50 طائرة بدون طيار نحو إسرائيل. وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن "إيران أطلقت طائرات مسيرة على إسرائيل".وقالت "كان": "بحسب التقارير، "بدأت إيران اليوم (السبت) هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، وتستغرق الطائرات بدون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل".وبحسب تقارير قنوات تليغرام المقربة من الحرس الثوري، فقد تم إطلاق نحو 50 طائرة بدون طيار نحو إسرائيل.

الى ذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "أكثر من 50 طائرة مسيرة إيرانية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل".

ونشرت قنوات إخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي لقطات قالت إنها من محافظة ميسان العراقية الواقعة شرق البلاد على الحدود الإيرانية، تظهر عبور طائرات مسيرة انتحارية متجهة إلى إسرائيل.

وكانت تحذيرات أطلقت مؤخراً، من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.