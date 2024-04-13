أعلنت لبنان، الأحد، عن إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في بيان، "نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة، وحرصاً منا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية ، يهم وزارة الاشغال العامة والنقل بأن تعلن أن الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية".

وأضاف أن الاغلاق "بشكل مؤقت واحترازي، اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024 لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم".

وتابع أن "الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت قد أغلقت تماماً خلال هذه المدة المشار اليها على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات".

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.