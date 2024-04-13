طهران بشأن "الهجوم الإيراني": يمكن اعتبار الأمر منتهياً

اعتبرت بعثة إيران في الأمم المتحدة، الأحد، أن العمل العسكري الإيراني تم تنفيذه استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة الى أنه يمكن اعتبار الأمر منتهياً.

وقالت البعثة الايرانية في بيان، ‏إن "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان رداً على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وأضاف "‏يمكن اعتبار الأمر منتهيًا، ومع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير"، معتبرة أن "‏هذا صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تبتعد عنه".

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.