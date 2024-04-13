دوي انفجارات عدة في دمشق

أفادت وسائل إعلام دولية، الأحد، بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق، وذلك بعدما أعلنت إيران شن هجوم بمسيرات وصواريخ على "إسرائيل".

وقالت وكالة "فرانس برس"، إن "انفجارات عدة سمعت في العاصمة السورية قرابة الساعة 1,45 (22,45 ت غ) من دون تفاصيل اضافية"، ولم تشر وسائل الاعلام الرسمية الى هذه الانفجارات حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية بحسب وكالة "رويترز"، إن "الجيش الأميركي أسقط عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية في محافظتي السويداء ودرعا بجنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية وذلك انطلاقا من قواعد لم يُكشف عنها في المنطقة".

وقال مسؤولان أميركيان إن "الجيش الأميركي أسقط مسيرات إيرانية كانت متجهة لإسرائيل".