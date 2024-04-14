أول تعليق لبايدن على "الهجوم الإيراني"

وقال بايدن في بيان، "التقيت للتو مع فريق الأمن القومي للحصول على تحديث بشأن الهجمات الإيرانية على إسرائيل".

وأضاف "التزامنا بأمن إسرائيل إزاء تهديدات إيران ووكلائها صارم".

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.