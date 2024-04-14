اليوم.. جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن "الهجوم الإيراني"

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة طارئة بعد الهجوم الإيراني على "إسرائيل".

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإيراني على إسرائيل أمس السبت، ودعا إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، التزام بلاده بشكل صارم بـ"أمن إسرائيل".

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.