شارك فيه العراق واستمر 5 ساعات.. ملخص أولي لنتائج الهجوم على الكيان المحتل بعد ليلة الصواريخ

المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني قال انه اعترضنا 99% من الهجمات علينا، مشيرا الى ان عددا قليلا من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية"، معتبرا ان "إيران فشلت في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب".واكد المتحدث باسم جيش الكيان فضلا عن تقارير أمريكية ان الصواريخ لم تطلق من ايران فقط بل من اليمن والعراق أيضا، فيما أشار جيش الكيان الى ان الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجوائنا.وأكد جيش الكيان ان "الحدث لم ينته بعد"، في إشارة ربما الى رد محتمل على ايران، مشيرا الى أن الرد على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن قواته اعترضت عشرات المسيرات والصواريخ -من إيران والعراق وسوريا واليمن- باتجاه إسرائيل.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل استمر نحو 5 ساعات، وتضمن صواريخ كروز وباليستي وطائرات مسيرة.وذكرت الشبكة نقلا عن مسؤول أميركي أن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعتبر ما حدث نصرا لأن تقييم واشنطن أن هجوم إيران غير ناجح، وقال المسؤول إن تقييم واشنطن أنه تم تدمير معظم الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران.وقال مسؤولون إسرائيليون -وفق الصحيفة الأميركية- إن إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض.وذكرت نيويورك تايمز أيضا -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن الأضرار التي لحقت بإسرائيل وفق التقييم الأولي محدودة نسبيا نظرا لحجم الهجوم.