ما هي الأهداف الإسرائيلية التي ضربتها الصواريخ الإيرانية؟

وركزت وسائل الاعلام الإيرانية، على ذكر قاعدة نافاتيم الجوية في الكيان المحتل، والذي يعد أحد أهداف العملية الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية.وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فأن القاعدة هي "ذاتها التي انطلقت منها الصواريخ الإسرائيلية، والتي أسفرت عن شهادة كبار المستشارين الإيرانيين ورفاقهم، وكانت انتهاكاً كاملاً للقوانين الدولية من قبل هذا النظام".وقالت التقارير الإيرانية، ان قاعدة نافاتيم الجوية جنوب إسرائيل هي اهم الأهداف التي تم ضربها، وتقع القاعدة في صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع، وهي بمدرج يبلغ طوله 3400 متر، هي الحظيرة والقاعدة الرئيسية لمقاتلات إف 35 الإسرائيلية.وتبعد هذه القاعدة عن الحدود الغربية لإيران نحو 1100 كيلومتر، وتظهر الصور المنشورة في وسائل الإعلام وقوع أضرار جسيمة بهذه القاعدة، بحسب التقارير الإيرانية.وفي فبراير من العام الماضي، قامت القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني بمحاكاة هجوم صاروخي على حظائر هذه القاعدة الجوية الإسرائيلية خلال تدريب.كما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء أن صواريخ إيرانية أصابت قاعدة رامون العسكرية في النقب، ويقال إن سبعة صواريخ إيرانية ضربت هذه القاعدة الجوية.