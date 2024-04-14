تأجيل عقد مجلس وزراء الصحة العرب في بغداد "حتى إشعار آخر"

وقال بيان للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، إنه "نظراً للأوضاع السياسية الخطيرة في المنطقة العربية والإقليم، وإغلاق بعض المطارات في الدول العربية والذي سيحول دون وصول أصحاب المعالي والوفود المشاركة في أعمال مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي يومي 17-18 / 4 / 2024، بجمهورية العراق".وأضاف "وعليه، فقد تقرر تأجيل عقد المجلس حتى إشعار آخر، متضرعين إلى الله عز وجل أن يحمي الوطن العربي من كل سوء".