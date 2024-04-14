إيران: أخطرنا جيراننا قبل الهجوم على "إسرائيل" بـ72 ساعة

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي، "قبل حوالي 72 ساعة من عملياتنا، أبلغنا أصدقاءنا وجيراننا في المنطقة أن رد إيران على إسرائيل مؤكد ومشروع ولا رجعة فيه".وبدأت إيران، ليل السبت - الأحد، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.