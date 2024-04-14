وسط طوق أمني مشدد.. اصحاب "النوادي الثقافية" يتظاهرون وسط بغداد

احتج عدد من أصحاب النوادي الثقافية والاجتماعية، اليوم الأحد، على قرار إغلاق نواديهم، وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل السومرية، إن اصحاب "النوادي الثقافية والاجتماعية" نظموا تظاهرة وسط ساحة الفردوس في العاصمة بغداد؛ احتجاجاً على إغلاق نواديهم.



ونقل مراسلنا عن المتظاهرين قولهم إن النوادي الثقافية والاجتماعية تختلف عن النوادي الليلة، ويملك أصحابها اجازات وموافقات رسمية من هيئة السياحة.