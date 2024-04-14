الحوثيون بشأن "الهجوم الإيراني": الضربة العسكرية شرعية

وقالت خارجية "أنصار الله": "الضربة العسكرية الإيرانية شرعية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت: "على الدول الداعمة لكيان العدو الصهيوني تغليب لغة العقل ووقف دعمها اللامحدود للكيان"، معتبرة أن "جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وتابعت: "نؤكد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين".

هذا وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بعض الصواريخ الإيرانية أطلقت على إسرائيل من العراق ولبنان واليمن.

وأكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.