واشنطن تحسم الجدل: لا نسعى لحرب مع إيران

أوضح منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران.

وقال كيربي بحسب قناة "NBC News": "أعتقد أن الرئيس (جو بايدن) كان، مرة أخرى، واضحا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن النجاح الذي حققوه الليلة الماضية والتأثير الذي يجب أن يحدثه هذا النجاح..وكما قال الرئيس، نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي أن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى النزاع مع إيران، مشيرا إلى أنها عازمة على الدفاع عن قواتها ودعم الدفاع عن إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

في المقابل أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.