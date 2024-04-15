ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين، حيث يتوقع المسؤولون الأمريكيون والغربيون أن ترد إسرائيل بسرعة على الهجمات الإيرانية، ربما اليوم الاثنين".ولم تذكر الصحيفة أسماء مسؤولين محددين، لكنها نقلت عن عضو بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول بايدن ثني إسرائيل عن الرد المتسرع على الهجوم الإيراني.ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المسؤول قوله: "أعتقد أن الرئيس (الأمريكي) أجرى مناقشة حول كيفية محاولة إبطاء الأمور، والتفكير في الأمور، في ضوء ما كان علينا أن نمر به".وفي وقت سابق، ذكرت قناة "كان 11" التلفزيونية أن "إسرائيل مستعدة للهجوم المضاد على الفور على إيران، لكنها على الأقل أجلت العملية بعد اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن"، مشيرة الى ان "بايدن حث نتانياهو في محادثة هاتفية معه على عدم التصعيد واعتبار صد الهجوم الجوي الواسع النطاق الذي شنته إيران في اليوم السابق انتصارا لإسرائيل".وبحسب القناة، كانت غالبية أعضاء مجلس الوزراء العسكري السياسي تؤيد عدم تأخير رد الفعل، لكن الوضع تغير بسبب تدخل بايدن وضآلة الأضرار الناجمة عن الهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ مجنحة وصواريخ باليستية.من جانب اخر، أكدت وسائل اعلام إيرانية وجود استعدادات دفاعية لاي رد محتمل من الكيان الصهيوني، فيما اشارت الى إنه إذا أراد النظام الصهيوني الرد على العملية الانتقامية الإيرانية الليلة الماضية، فسيتم استخدام تكتيكات أخرى مختلفة ضد هذا النظام، حيث تم تهيئة العديد من الاستراتيجيات والتكتيكات لمهاجمة المصالح الصهيونية وسيتم استخدامها حسب الموقف.