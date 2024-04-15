السبت.. 3 هجمات خطيرة طالت الكيان الصهيوني بيومه المقدّس

واطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني مساء السبت 13 ابريل 2024، أكثر من 300 طائرة مسيرة، وصواريخ مجنحة وأخرى باليستية، وذلك كرد فعل انتقامي على قصف السفارة الإيراني في دمشق ومقتل عدد من القادة والمستشارين في الحرس الثوري حينها، فيما وصف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، الهجوم الإيراني بانه غير المسبوق من حيث الحكم والنطاق والمدى، ولم ير من قبل.اما الهجوم الثاني الذي وقع يوم سبت أيضا، هو هجوم 7 أكتوبر في وقت مبكر من صباح السبت، حيث اخترق مقاتلون فلسطينيون ينتمون إلى كتائب القسام الذراع العسكري لحركة خماس وفصائل أخرى، منطقة غلاف غزة بواسطة طائرات شراعية، واقتحموا برا على متن الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي الحدود ودخلوا عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية.اما الهجوم الخطير الأقدم في تاريخ الكيان الإسرائيلي، فقد جرى قبل أكثر من نصف قرن من الوقت الحالي، حدث هو الآخر يوم السبت 6 أكتوبر عام 1973، وتمثل في هجومين مفاجئين متزامنين على القوات الإسرائيلية في الجبهتين المصرية والسورية، حيث تمكنت قوات الجيش المصري في تلك الحرب من عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف وحققت الكثير من المكاسب على الأرض وخاصة في أيام الحرب الأولى، والأمر ذاته جرى على الجبهة السورية، حيث تمكن الجيش السوري بعد قصف جوي ومدفعي مكثفين من اختراق تحصينات "خط آلون"، ووصلت قواته بعد أن كبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة إلى مشارف بحيرة طبرية.