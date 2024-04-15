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"إباحية" تدخل ترامب تاريخ أمريكا
دوليات
2024-04-15 | 08:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,237 مشاهدة
دخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين، التاريخ، بعد أن أصبح أول رئيس سابق في تاريخ البلاد يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية في قضية "شراء صمت" ممثلة إباحية.
وستبدأ في وقت لاحق اليوم جلسة محاكمة ترامب أمام محكمة مانهاتن، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام في الأسبوع، لمدة ستة أسابيع أو أكثر.
وسيجلس المرشح الجمهوري وجها لوجه في غرفة مع 12 من سكان نيويورك (هيئة المحلفين) الذين سيقررون ما إذا كانوا سيجعلون ترامب مجرما مدانا قبل أن يمثل أمام الناخبين في نوفمبر المقبل.
ومن بين لوائح الاتهام الجنائية الأربع الموجهة إلى ترامب، كانت قضية "شراء الصمت" هي التي قفزت إلى المقدمة، وهي القضية التي يتفق المراقبون القانونيون على أنه يواجه فيها التهم الأقل خطورة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي من لوائح الاتهام الأخرى للرئيس السابق ستصل إلى هيئة المحلفين هذا العام.
ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية بسيطة تتعلق بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، مقابل دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزام الصمت بشأن لقاء جنسي مزعوم مع ترامب.
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