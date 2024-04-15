بايدن: نجحنا في إحباط الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، عن نجاح بلاده في إحباط الهجوم الإيراني على "إسرائيل".

وأضاف بايدن في تصريحات صحافية، "عازمون على تجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط".

واستقبل بايدن في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي.

وشنت إيران فجر (14 نيسان 2024) هجوماً ضد إسرائيل باستخدام أكثر من 300 مسيرة وصاروخ، وذلك رداً على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.