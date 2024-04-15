"الجيش الإسرائيلي" يعلن: سنرد على هجوم إيران

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، الاثنين، أنه سيتم الرد على هجوم إيران الأخير.



وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "سنرد على إطلاق إيران الكثير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

الى ذلك، قالت "القناة 12 الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية والأمنية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على إيران"، مضيفة أن "الرد على إيران من المرجح أن يجري بطريقة لا تؤدي إلى جر المنطقة إلى حرب".

وشنت إيران فجر (14 نيسان 2024) هجوماً ضد إسرائيل باستخدام أكثر من 300 مسيرة وصاروخ، وذلك رداً على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.