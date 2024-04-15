مفتي عُمان: الرد الإيراني على إسرائيل يسر الخاطر

وصف مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها بدمشق، بـ"الجريء"، وأنه "أمر يسر الخاطر حقاً، وعسى أن يؤتي أُكُله عما قريب".

ونشر حساب الخليلي عل منصة "إكس" بيانا جاء فيه: "إن ما تناقلته وسائل الإعلام من إقدام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرد على الكيان الصهيوني - إثر عدوانه على قنصليتها، وقتل بعض من فيها - بهذا الرد الجريء، لهو أمر يسر الخاطر حقا، وعسى أن يؤتي أكله عما قريب".

وأضاف البيان: "ومن هنا، نحيي هذه الخطوة وأمثالها مما نرجو أن يحفظ لقوى الأمة هيبتها وحضورها، فإن الشر لا بد له من رادع وإلا استفحل وشاع، آملين أن يكون هذا قد آلم الصهيونية ومن ساندها ومتطلعين إلى ما يكسر شوكتهم ويرد كيدهم في نحورهم ويخلص المسلمين من شرورهم".

واستطرد: "وإذ نحمد الله تعالى على التوفيق لذلك، فإننا نهيب بالأمة جمعاء أن تأخذ زمام الفعل في نصرة المستضعفين في غزة وفلسطين، وألا تكتفي بردود أفعال جزئية..".