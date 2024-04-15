الجيش الإيراني يحذر: أي عدوان سيقابل برد أقوى

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، "لا نسعى لتوسيع الحرب لكننا سنقطع كل يد تتطاول على بلادنا".

وأضاف أن "أي عدوان من إسرائيل أو داعميها سيقابل برد أقوى من السابق".وسبق أن كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الأخير "قد لا يكون عسكريا"، بل ربما يكون هجوما إلكترونيا.وأطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيّرات ليل السبت على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل الجاري.