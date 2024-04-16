لأول مرة.. مطار دبي ثاني أعلى المطارات ازدحامًا في العالم

ويأتي هذا التصنيف لأول مرة، حيث قفز مطار دبي من المركز الخامس في 2022، الى المركز الثاني في 2023.ووفقاً لبيان صادر عن المجلس العالمي للمطارات، فقد استقبل مطار دبي الدولي خلال عام 2023 أكثر من 86.99 مليون مسافر، محققاً بذلك نمواً هائلاً يعكس عودة النشاط القوي لقطاع السفر الجوي بعد جائحة كورونا.اما المركز الأول فلا يزال يحتله مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أتلانتا، وهو يحتل هذا المركز كل عام.