قصر العدل في بروكسل يغلق ابوابه بعد تحذير بوجود "قنبلة"

فقد أفادت وسائل اعلام عالمية بأن "الشرطة أخلت المكان بعد انذار باحتمال وجود قنبلة".وأشارت إلى أن "عناصر الشرطة عمدت إلى تفتيش القصر بحثاً عن أي شيء مريب".فيما لم ترشح بعد أي معلومات عما إذا كانت الأمن عثر على أي متفجرات في عين المكان.