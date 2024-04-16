هجوم أمريكي بريطاني يستهدف محافظة يمنية

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن "هجوما أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين مديرية باجل بمحافظة الحديدة".وأنشأت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين التي أجبرت السفن التجارية على تحويل مسارها وتجنب الممر البحري الذي تعبره 12 في المئة من التجارة العالمية.وتستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.