ابقوا في منازلكم.. تحذير جديد في سلطنة عمان (فيديو)

الرجاء البقاء في منازلكم يوجد حالة مطرية ثانية.. طيران شرطة عمان السلطانية يحذر أهالي ولاية #شناص @WeatherOmanya
#منخفض_المطير #سلطنة_عمان pic.twitter.com/AjXqhCjcBh
— العربية - سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) April 16, 2024
الرجاء البقاء في منازلكم يوجد حالة مطرية ثانية.. طيران شرطة عمان السلطانية يحذر أهالي ولاية #شناص @WeatherOmanya
#منخفض_المطير #سلطنة_عمان pic.twitter.com/AjXqhCjcBh
شاهد.. تأثر الشارع البحري بولاية #صحار جراء جريان الأودية بغزارة
#منخفض_المطير #سلطنة_عمان @WeatherOman pic.twitter.com/EWtvF8KnH1
— العربية - سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) April 16, 2024
شاهد.. تأثر الشارع البحري بولاية #صحار جراء جريان الأودية بغزارة
#منخفض_المطير #سلطنة_عمان @WeatherOman pic.twitter.com/EWtvF8KnH1