واشنطن تعتزم فرض عقوبات إضافية على طهران

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع في الأيام المقبلة أن تواجه إيران عقوبات إضافية من واشنطن على خلفية الضربات التي شنتها على "إسرائيل".

وقالت يلين، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات ربيع 2024 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "أتوقع تماما أننا سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام المقبلة.. نحن لا نتحدث مسبقا عن العقوبات التي نعتزم تطبيقها".

وسبق أن ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران قد تدخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، إن وافقت عليها الدول الأعضاء.

وشنت إيران ليلة 13 أبريل الجاري هجوما ضد إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز".