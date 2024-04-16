"هيئة إسرائيلية": القرار اتخذ حول كيفية الرد على إيران

وقالت الهيئة إن "بعض وزراء الحكومة نصحوا نتنياهو بمهاجمة منشآت حساسة في إيران".

وأضافت الهيئة في بيان أن "تل أبيب تنتظر الفرصة التي يجب استغلالها للرد على إيران".

وكانت إيران شنت، مساء السبت الماضي، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.