البيت الأبيض يحسم الجدل: لن نقوم بدور قتالي في أوكرانيا

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تنوي القيام "بدور قتالي" في أوكرانيا.

وقال كيربي: "هذه معركة مختلفة تماما. لقد أوضح الرئيس (الأمريكي جو) بايدن أنه لن يكون هناك جنود أمريكيون على الأرض (في أوكرانيا). لن تقوم الولايات المتحدة بدور قتالي في الحرب في أوكرانيا".

وفي مقابلة مع شبكة PBS الأمريكية، أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أسفه لحقيقة أن حلفاء إسرائيل قدموا المساعدة "ليس على الورق" (يقصد أنهم قدموا مساعدة عسكرية عملية) في صد الهجوم الإيراني، وأن أوكرانيا في موقف مختلف.

وقال زيلينسكي حول تواجد قوات "الناتو" على الأراضي الأوكرانية: "هل لا يستطيعون التواجد في أوكرانيا بقوات معينة، لأن ذلك سوف يُنظر إليه كما لو كانت أوكرانيا تجرّ حلف (الناتو) إلى الحرب".

وأضاف: "أود أن أطرح سؤالا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل: هل إسرائيل جزء من حلف الناتو أم لا؟ هذا هو الجواب إذن. إسرائيل ليست دولة في الناتو، لكنكم، مع ذلك، ساعدتموها".