تأكيد أمريكي جديد: بايدن لا يريد حرباً مع إيران

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يريد حربا مع إيران وتفاقما للصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح جون كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس لا يريد أن يرى ذلك، لقد قال ذلك من قبل. إنه لا يريد أن يرى حربا مع إيران، ولا يريد أن يرى الصراع يتسع أو يتعمق".

وأضاف أن نجاح إسرائيل في صد الضربات "يظهر مدى قوتها ويظهر أيضا أن (الهجوم) الإيراني كان فاشلا تماما".

وكان كيربي، قال أول أمس الأحد، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن إيران هاجمت إسرائيل بمئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ، يوم السبت الماضي، وذلك ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لمقتل عدد من ضباط الحرس الثوري.