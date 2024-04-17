7 بنايات فقط.. واشنطن تعتزم تقييد حركة وزير خارجية إيران في نيويورك

إذ أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، خلال زيارته للأمم المتحدة في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الخزانة الأمريكية إنها تدرس فرض عقوبات على إيران بسبب هجومها على إسرائيل، ليل السبت-الأحد.وقالت مصادر مطلعة على الوضع لشبكة CNN الأمريكية، إنه لن يُسمح لوزير الخارجية الإيراني، بالتحرك خارج المباني السبعة شمال وجنوب مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، أو الذهاب إلى أبعد من مبنى واحد غرب المبنى.وسيُسمح للوزير والوفد المرافق له- بحسب المصدر ذاته- بالوصول إلى البعثة الإيرانية بالقرب من مبنى الأمم المتحدة، وهو منزل الممثل المقيم لطهران في الأمم المتحدة، ومطار جون كينيدي في كوينز على طول طريق محدد مسبقا.ومن المقرر أن يصل عبد اللهيان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس.ولم تعلق وزارة الخارجية الإيرانية على رحلة أمير عبد اللهيان المرتقبة، كما لم تؤكد أو تنفي واشنطن هذه التقارير.لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديه اجتماع من المقرر عقده يوم الخميس لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”.