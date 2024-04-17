قائمة بالبلدان الأكثر صداقة أو عداءً للمثليين.. ما مرتبة العراق؟

وحل العراق بالمرتبة 189 عالميًا من بين 210 دول وضمن المنطقة الحمراء "المعادية" للمثليين، وبعدد نقاط بلغ "سالب 14".وجاءت البحرين في المرتبة 137 عالميًا بوصفها اقل الدولة العربية "عدائية" تجاه المثليين، ثم الأردن، ثم الجزائر، وعمان والسودان وسوريا ومصر ومن ثم العراق.وجاءت السعودية في المرتبة الأخيرة عالميًا، مايجعلها اكثر البلدان عدائية للمثليين، وبعدها إيران وأفغانستان واليمن.