بريطانيا: تل أبيب اتخذت قرارًا بالرد على إيران.. ونأمل أن لا تسوء الأحوال

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال زيارة يجريها للكيان المحتل، الأربعاء: "من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارا بالتحرك.. نأمل بأن ينفذوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلى التصعيد قدر الإمكان".وأضاف أن بلاده تريد فرض عقوبات منسقة على إيران، مشيرا إلى أن "على مجموعة السبع أن تبعث برسالة لا لبس فيها" إلى طهران.يأتي ذلك وسط مساع من حلفاء غربيين، لفرض عقوبات جديدة على طهران بهدف إثناء إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد مساعدة بريطانيا إسرائيل في صد الهجوم الإيراني مباشرة السبت، وأبلغه، حسب رويترز، أن التصعيد في الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أحد".