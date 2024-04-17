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5 جنسيات يسعى أثرياء أمريكا للحصول عليها.. ما هي؟

دوليات

2024-04-17 | 07:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 جنسيات يسعى أثرياء أمريكا للحصول عليها.. ما هي؟
457 مشاهدة

السومرية نيوز- دوليات

رغم أن جواز السفر الأمريكي من الأقوى في العالم بالنظر إلى ما يتيحه من امتيازات لحامله، فإن أثرياء الولايات المتحدة يقبلون في هذه الفترة على حمل جنسيات ثانية لأسباب متعددة.

وحسب دراسة جديدة رصدها موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن عددا كبيرا من الأثرياء في الولايات المتحدة يتسابقون للحصول على جواز سفر ثانٍ، في ظل انخراط الولايات المتحدة في نزاعات سياسية، وما يعيشه البلد حاليا من عدم استقرار اجتماعي وسياسي.

وحسب الموقع، فإن العديد من الأثرياء في الولايات المتحدة يتقدمون بطلبات للحصول على جوازات سفر ثانية لتأمين أنفسهم وممتلكاتهم للمستقبل، وتأمين قدرتهم على إعداد "خطط طوارئ" تحميهم في حالة الاضطرابات.

وأوضح أن الأثرياء بدأوا بالفعل في الحصول على جوازات سفر ثانية لدول أخرى من خلال ما يسمى ببرامج التأشيرة الذهبية، والتي تسمح للمقيمين الراغبين بالحصول على إقامة من خلال الاستثمار.

وفيما يلي، رصد "بيزنس إنسايدر"، أكثر الدول التي شهدت إقبالا من جانب الأثرياء في الولايات المتحدة للحصول على جنسيتها.

*البرتغال
تعتبر البرتغال وجهة مفضلة للأمريكيين الذين يسعون للحصول على جواز سفر ثانٍ بحسب ما ذكر "بيزنس إنسايدر".

ويتمتع برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال بشعبية كبيرة لأنه يتيح الإقامة والجنسية، بالإضافة إلى السفر دون تأشيرة في أوروبا، مقابل استثمار قيمته 500 ألف يورو بما يعادل حوالي 541 ألف دولار، في صندوق استثمار أو أسهم خاصة.

*مالطا
تأتي أيضا مالطا كوجهة مفضلة للأمريكيين الأثرياء، إذ تقدم فرصة الحصول على التأشيرة الذهبية مقابل استثمار 300 ألف يورو في العقارات.

ويقول بيزنس انسايدر، إنه وفقًا لشركة "هنلي آند بارتنرز"، يمنح برنامج الإقامة في مالطا القدرة على العيش في البلاد دون تحديد مدة، فضلاً عن إمكانية السفر بحرية لمدة أشهر إلى معظم أنحاء أوروبا بدون الحاجة إلى تأشيرة.

*اليونان
أطلقت اليونان برنامج التأشيرة الذهبية في عام 2014، والذي يمنح الأجانب تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو في البلاد.

وفي عام 2023، رفعت اليونان قيمة الاستثمار العقاري المطلوبة إلى 500 ألف يورو في المدن والجزر السياحية الشهيرة مثل أثينا وميكونوس وسانتوريني.

قبل أن تقرر رفع قيمة الاستثمارات من جديد في فبراير/ شباط الماضي من هذا العام لـ 859,308 دولار بحسب تقرير لرويترز.

*إيطاليا
يختار بعض الأمريكيين الذين يسعون للحصول على جواز سفر إضافي الاستفادة من برنامج الإقامة في إيطاليا الذي يتطلب استثمارًا كبيرًا في اقتصاد البلاد.

لكي يحصل المستثمرون على حق العيش والعمل في إيطاليا، يجب عليهم استثمار مبلغ يتراوح بين 250,000 يورو و2 مليون يورو، بما يعادل 2.14 مليون دولار كحد أقصى.

*نيوزيلندا
تُعتبر نيوزيلندا واحدة من أفضل 10 دول يرغب الكثيرون في الحصول على جواز سفر ثان منها، وفقًا لتصنيف "هنلي آند بارتنرز".

ومع ذلك، فإن الحصول على هذا الجواز قد يكون باهظ التكلفة، حيث يتعين على المقيمين المحتملين دفع مبلغ يتراوح بين 5 ملايين و15 مليون دولار نيوزيلندي، ما يعادل 2.98 مليون إلى 8.96 مليون دولار أمريكي.
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