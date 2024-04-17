لرجل ستيني.. امرأة تصطحب جثة الى بنك للحصول على قرض (فيديو)

البرازيل…
امرأة تحاول سحب قرض بإسم عمها المتوفي حديثاً منذ فأخذت جثته للبنك وقدمت له قلم وقالت له: لا تسبب لي الكثير من الصداع، وقّع هنا.
المرأة كانت تريد 17,000 ريال برازيلي (12,000 ريال سعودي)
لاحظ الموظفون الأمر وأبلغوا الشرطة التي أتت وقبضت عليها.pic.twitter.com/yokhfYzx9X
— إياد الحمود (@Eyaaaad) April 17, 2024
البرازيل…
امرأة تحاول سحب قرض بإسم عمها المتوفي حديثاً منذ فأخذت جثته للبنك وقدمت له قلم وقالت له: لا تسبب لي الكثير من الصداع، وقّع هنا.
المرأة كانت تريد 17,000 ريال برازيلي (12,000 ريال سعودي)
لاحظ الموظفون الأمر وأبلغوا الشرطة التي أتت وقبضت عليها.pic.twitter.com/yokhfYzx9X