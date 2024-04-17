لرجل ستيني.. امرأة تصطحب جثة الى بنك للحصول على قرض (فيديو)

اصطحبت امرأة في البرازيل جثة عمها إلى البنك للحصول على قرض بقيمة 17000 ريال برازيلي (ما يعادل 3215 دولارًا أمريكيًا).

في مشهد غير عادي، رفعت السيدة رأس الرجل المتوفى أمام الموظفين البنكيين، الذين لاحظوا على الفور تغيرا في حالته وأبدوا قلقهم.



وقال أحدهم بشكل ملحوظ: "لا أعتقد أن هذا قانوني. فهو لا يبدو بخير. إنه شاحب جدًا".



ردت المرأة على تعليق الموظف ببسالة، قائلة: "هو هكذا"، ثم عرضت على الجثة التوقيع على المستندات المخصصة للقرض، متحدثة إليه بكلمات: "إن لم تكن على ما يرام، يمكنني اصطحابك إلى المستشفى. هل تريد العودة إلى المستشفى مرة أخرى؟".



رغم تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وجذبه انتباه العديد من الأشخاص، فإن الموظفين في البنك عملوا بسرعة لاستدعاء سيارة الإسعاف والشرطة، وتبين أن الرجل البالغ من العمر 68 عامًا قد فارق الحياة قبل ساعات قليلة من دخوله البنك.



تم اعتقال المرأة التي ادعت أنها ابنة أخيه، وأكدت للشرطة أنها كانت تعتني بالرجل المتوفى.



وبينما لم يتم الكشف بعد عن نتائج التشريح لتحديد سبب الوفاة، فإن الشرطة تحقق في مدى تورط أشخاص آخرين في الحادثة، مشتبهة في وقوع عملية احتيال مدبرة.