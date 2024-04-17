مصر.. تحذيرات من درجات حرارة مرتفعة

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، "من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بشكل موقت لتقترب من حاجز الأربعين مئوية جنوب البلاد، وسط نشاط للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خمسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم / ساعة".وتوقعت الأرصاد الجوية أن "الموجة الحارة مؤقتة ويليها مباشرة انخفاض مرة أخرى بداية من غد الخميس شمالا والجمعة جنوبا وحتى منتصف الأسبوع القادم".وقدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح لمواجهة الطقس المتقلب أهمها "البقاء في الداخل قدر الإمكان، وغلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية، وارتداء الكمامات في الشارع، وتوخى الحذر عند القيادة والتوقف فورا عند غياب الرؤية، وتشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة كإجراء وقائي".