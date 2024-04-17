السودان.. البرهان يقيل وزير الخارجية ويعين خلافا له

وقالت الوسائل، ان "البرهان اقال وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وكلف بمهامه وكيل الوزارة حسين عوض"، مضيفة ان "البرهان أقال أيضا ولاة كسلا والقضارف".يشار إلى أن "عوض عمل سفيراً للسودان في أوغندا وباكستان ورواندا وزامبيا، كما تولى منصب مندوب السودان لدى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، وشغل منصب وزير مفوض بسفارة السودان لدى الكويت.يأتي قرار البرهان في الوقت الذي أكملت فيه الحرب بالسودان عامها الأول مخلفة آلاف القتلى ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.