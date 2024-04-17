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قبل انطلاق الألعاب الأولمبية.. فرنسا تطرد مئات المهاجرين من باريس

دوليات

2024-04-17 | 12:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
قبل انطلاق الألعاب الأولمبية.. فرنسا تطرد مئات المهاجرين من باريس
المصدر:
وكالات
909 مشاهدة

طردت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، مئات المهاجرين من إحدى الضواحي الجنوبية لباريس قبل 100 يوم من انطلاق الألعاب الأولمبية وشجعتهم على التوجه إلى مناطق أخرى في فرنسا.

واتهمت جمعيات خيرية السلطات "بالسعي لإفراغ العاصمة الفرنسية من المهاجرين لتظهر بأفضل صورة استعدادا للألعاب الأولمبية المقررة في باريس خلال الفترة من 26 تموز إلى 11 اب المقبلين".

وكان يقيم في مبنى مهجور مخصص للمكاتب في فيتري سور سين، جنوب باريس، نحو 450 مهاجرا معظمهم موثقون ولكنهم ينتظرون المساكن الاجتماعية، وفقا للمنظمات غير الحكومية التي زارتهم لمساعدتهم.

وكان العديد منهم غادروا المبنى في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أعلنت السلطات عن إخلائه المرتقب.

وكان معظمهم من الشباب وبينهم أيضا عدد من النساء مع أطفالهن.

وكانت الحافلات تنتظر لنقلهم إلى مدينة أورليانز وسط البلاد أو مدينة بوردو في الجنوب الغربي.

ولكن كثيرين قالوا إنهم لا يريدون مغادرة المنطقة الباريسية.
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