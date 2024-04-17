زيلينسكي يستنجد بالغرب بعد ضربة روسية أدت إلى مقتل وجرح العشرات

وقال زيلينسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تحدث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن الضربة، وأنه طلب اتخاذ "خطوات فورية لتعزيز الدفاعات الجوية" الأوكرانية".جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني بعد ضربة صاروخية روسية على مدينة تشيرنيهيف شمال البلاد، أدت إلى مقتل 17 شخصًا، وجرح أكثر من 60 آخرين، حسبما أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية في بيان.وكانت وزارة الداخلية أشارت، في وقت سابق، إلى أن الضربات التي نفذت بثلاثة صواريخ، أدت لتضرر "بنى تحتية اجتماعية ومؤسسة تعليمية ومستشفى" و 16 مبنى سكنيًا.وقال زيلينسكي: "لم يكن هذا ليحدث لو تلقت أوكرانيا ما يكفي من معدات الدفاع الجوي، ولو كان تصميم العالم على مقاومة الإرهاب الروسي كافيًا".وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الشرطة نصبت بعض الخيم على مقربة من سيارات تضررت بفعل حطام الأبنية.