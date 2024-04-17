واشنطن تتحدث عن "رد دبلوماسي" على الهجوم الإيراني

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، "نواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا للرد دبلوماسيا على الهجوم الإيراني غير المسؤول على إسرائيل".

وأضافت "نستمر في الحديث مع الإسرائيليين لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه نحو صراع مباشر مع إيران".

وشنت إيران فجر (14 نيسان 2024) هجوماً واسعاً ضد "إسرائيل" باستخدام أكثر من 300 مسيرة وصاروخ، وذلك رداً على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.