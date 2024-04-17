في منطقة تحتوي على نووي.. زلزال عنيف يضرب مدينة يابانية

ولم يصدر أي تحذير بإمكان حدوث تسونامي ولا إبلاغ عن أضرار، ويقع مركز الزلزال في قناة تفصل بين جزيرتَي كيوشو وشيكوكو على بعد نحو 18 كيلومترًا غرب أواجيما على عمق 25 كيلومترًا تقريبًا.من جهتها، قالت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية على منصة "إكس": "في المناطق التي كانت فيها الهزة قوية، لا تقتربوا من المناطق الخطرة. لا خطر حدوث تسونامي ناجم عن الزلزال".وأكّدت هيئة التنظيم النووي اليابانية أن محطة إيكاتا للطاقة النووية في هذه المنطقة تعمل بشكل طبيعي.وشهدت اليابان أشد زلزال بلغت قوته 9 درجات في مارس/آذار 2011 حين كان مركزه قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، محدثا تسونامي أودى بنحو 18500 شخص بين قتيل ومفقود.وتسببت تلك الكارثة بانهيار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما، في أسوأ كارثة في اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وأخطر حادث نووي منذ تشرنوبيل عام 1986.وتعرضت اليابان لزلزال قوي يوم رأس السنة هذا العام بلغت شدته 7,5 درجة وضرب شبه جزيرة نوتو موديا بأكثر من 230 شخصا، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبان قديمة.