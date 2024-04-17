"الجيش الإسرائيلي" يعلن شن غارات ضد أهداف في بعلبك

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، عن شن هجمات على بنية تحتية كبيرة يستخدمها نظام الدفاع الجوي لـ "حزب الله" شمال بعلبك.

وجاء في بيان الجيش: "في وقت سابق من هذا المساء، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية كبيرة لحزب الله يستخدمها نظام الدفاع الجوي التابع للمنظمة في شمال بعلبك".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، نفذ جنود الجيش الإسرائيلي منذ فترة قصيرة ضربة بهدف إزالة تهديد وشيك في منطقة كوكبا".