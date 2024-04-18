مطار حمد الدولي بقطر يحصد لقب أفضل مطار في العالم

وأقيم الحفل بمعرض مبنى المسافرين في فرانكفورت بألمانيا. وإلى جانب الفوز بهذه الجائزة المرموقة، حاز المطار أيضاً على لقب "أفضل مطار للتسوق في العالم" للمرة الثانية على التوالي ولقب "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام العاشر على التوالي.وتعتمد هذه التكريمات التي حصل عليها مطار حمد الدولي على تقييمات دقيقة من قِبل المسافرين استناداً إلى مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، والتي حظي مطار حمد الدولي من خلالها بلقب "أفضل مطار في العالم" ضمن مجموعة شملت أكثر من 500 مطار عالمي.