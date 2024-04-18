تركيا تكشف حصيلة عملياتها العسكرية في العراق وسوريا خلال الأسبوعين الأخيرين

وقال آق تورك في إحاطة إعلامية، إن 75 عنصراً ينتمون لتنظيمات مختلفة تم تحييدهم خلال الأسبوعين داخل البلاد وشمال سوريا والعراق، مشيرا إلى أن عدد العناصر الذين تم تحييدهم شمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الجاري بلغ 748.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.وعلى الرغم من التنديد المستمر من قبل الحكومة العراقية بالهجمات التركية، فإن الأخيرة مستمرة في القيام بعمليات عسكرية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء قواعد عسكرية ونقاط متحركة داخل الأراضي العراقية.وسجل العراق مؤخراً، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، وذلك وفقاً للجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي.