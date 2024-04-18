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بايدن يعلن فرض عقوبات جديدة ضد إيران
دوليات
2024-04-18 | 10:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,202 مشاهدة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات على إيران بسبب هجومها على إسرائيل.
وقال بايدن: "قبل أقل من أسبوع، شنت إيران واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية والمسيرات التي شهدها العالم ضد إسرائيل. دافعت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا عن إسرائيل. لقد ساعدنا في صد هذا الهجوم، واليوم نحمل إيران المسؤولية ونفرض عقوبات جديدة وضوابط على إيران".
وأضاف: "تستهدف العقوبات القادة والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية وبرنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار التابع للحكومة الإيرانية، والذي مكّن من هذا الهجوم "الوقح". كما ناقشت مع زملائي من قادة مجموعة السبع في صباح اليوم التالي للهجوم، فإننا ملتزمون بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وقد أصدر حلفاؤنا وشركاؤنا، أو سيصدرون، عقوبات وإجراءات إضافية لتقييد برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".
وتابع بايدن: "فرضت الولايات المتحدة خلال إدارتي عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان بما في ذلك إيران ووكلاؤها حماس وحزب الله والحوثيون. وسوف نستمر في ذلك. لقد وجهت فريقي، بما في ذلك وزارة الخزانة، لمواصلة فرض العقوبات التي تزيد من تضعف الصناعات العسكرية الإيرانية".
وختم بايدن: "ليكن واضحا لجميع الذين يمكّنون أو يدعمون الهجمات الإيرانية، الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. نحن ملتزمون بأمن أفرادنا وشركائنا في المنطقة. ولن نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبتك".
المحرر:
سعد أحمد
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