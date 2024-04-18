فرنسا.. إصابة فتاتين إثر هجوم بسكين قرب مدرستهما

وذكرت مصادر أنه "تمت معالجة الفتاتين من قبل خدمات الطوارئ في "حالة طارئة" نسبيا".وأكد الدرك الفرنسي أنه "تم اعتقال المهاجم، مؤكدا أن الرجل "غير معروف لدى الأجهزة" ودوافعه غير "مرتبطة بالتطرف".وأعلنت السلطات أنه "تم تشكيل خلية طوارئ طبية ونفسية داخل المدرسة".