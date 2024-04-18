غوتيريش: الشرق الأوسط بات على حافة الهاوية

ونقلت الأمم المتحدة عبر حسابها على منصة (إكس) عن غوتيريش القول: "أي حالة سوء تقدير واحدة، أو سوء تواصل واحدة، أو خطأ واحد قد يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق لا يمكن تصوره وسيكون مدمراً لجميع المنخرطين فيه وبقية العالم".وأضاف: "دعوني أكون واضحاً، المخاطر تتصاعد على الكثير من الجبهات.. تجمعنا مسؤولية مشتركة لمعالجة هذه المخاطر وإعادة المنطقة من حافة الهاوية".وتابع: "الأمر يبدأ بغزة. إنهاء الأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر في أنحاء المنطقة بشكل كبير.. أكرر دعواتي لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة".وأشار غوتيريش إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي منعت إسرائيل أكثر من 40% من طلبات الأمم المتحدة التي تطالب بعبور نقاط إسرائيلية".وقال: "وكالات العمل الإنساني، التي تقودها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعملياتنا، ويجب أن تكون قادرة على نقل الطعام والإمدادات الأخرى بأمان وعبر الطرق والمعابر الممكنة إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه".وطالب غوتيريش "بالتيسير الفاعل والكامل من إسرائيل للعملية الإنسانية والتواصل بشكل مباشر بين الطواقم الإنسانية والجيش، قائلا إنه يجب أن ينفّذ بشكل فوري".وقال إنه "يتعين توصيل المساعدات بدون قيود عبر ميناء أسدود لمنع مجاعة أصبحت على الأبواب في غزة".من جهة أخرى، حذر غوتيريش من أن "هجمات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية تعرقل التجارة العالمية وتزيد من المخاطر على سلاسل الإمدادات".وأضاف أن "على المجتمع الدولي منع التصعيد في البحر الأحمر لأنه قد يزيد التوتر ويقوض السلام والأمن الدوليين".